Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram...
Basketbolda All-Star şöleni başladı!
Basketbolda All-Star şöleni başladı!

‘Bakışları tuhaf’ diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:06
‘Bakışları tuhaf’ diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

ABD’nin New Jersey eyaletinde, “gözleri tuhaf” diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu.

Jubilee adlı 4 yaşındaki Sibirya kurdu (Husky) daha öne aynı cins köpek besleyen bir aileye verildi.

Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018’de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi. Bu yetkiliye göre, sahibi köpeği bırakırken “Gözleri aşırı tuhaf olduğu için hayvanı satma şansım yok” dedi.

‘Keşke güzel olsaydım’

Hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen köpeği iki yıl boyunca kimse sahiplenmediği için barınak geçen Salı Facebook’ta bir duyuru yayımladı.

Jubilee’nin ağzından yayımlanan duyuruda “Tuhaf bakışlı olduğum için barınağa bırakıldım. Husky’ler olağanüstü köpekler. Ama ben neden onlara benzemediğimi bilmiyorum. Keşke güzel olsaydım da birileri beni evine alsaydı” denildi.

Son Güncelleme: 20.01.2020 16:18
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'daki selde asma köprü çöktü: 10 ölü
Endonezya'daki selde asma köprü çöktü: 10 ölü
Oxfam: Dünyadaki en zengin 2.153 kişinin serveti 4,6 milyar kişinin servetinden fazla
Oxfam: Dünyadaki en zengin 2.153 kişinin serveti 4,6 milyar kişinin servetinden fazla
ABD’ye gitmek isteyen göçmenler, Meksika sınırında bekliyor
ABD’ye gitmek isteyen göçmenler, Meksika sınırında bekliyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim