Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.296
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1444
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Bakterili bebek maması skandalı!

Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen bebek mamasının, 83 ülkeye satıldığı ortaya çıktı. Söz konusu mama sayısı ise 12 milyondan fazla.

14 Ocak 2018 Pazar 11:31
Bakterili bebek maması skandalı!
banner10

Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten dünyanın en büyük bebek  maması ve süt tozu üreticilerinden Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı  Emmanuel Besnier, haftalık Journal du Dimanche gazetesinde skandala dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde 83  ülkede satılmış olabileceğini kaydeden Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek  maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirterek,  dağıtıcılara tüm ürünleri ayrım yapmadan raflardan indirme talimatı verildiğini  hatırlattı.

Skandalla ilgili ilk kez konuşan Besnier, konunun yargıya taşındığını,  bir soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "olaydan etkilenen ailelere  tazminat ödeneceğini" açıkladı.

Cuma günü Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştükten sonra  bakterili ürünlerin ortaya çıktığı Craon kentinde bulunan fabrikada üretilen tüm  ürünleri toplatma kararı aldıklarını hatırlatan Besnier, "Büyük bir endişe  içerisinde olduklarını" belirtti.

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında  bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti.  Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan  toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin  kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos  ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı  ortaya çıkmıştı.

Mağazalarda satışı devam etti

Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı  alınmasına rağmen, Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E.  Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına  alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan'dan benzer vakaların  ortaya çıktığı bildirilmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeki zorba 2018-01-14 12:34:09

Mama nın markası nedir soylesenizde yedirmeyelim çok mu zor markasını yazmak hiç bir şeyden çekinmeyen basın mama markasını yazmaktan mi çekiniyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Meksika'da bir gazeteci öldürüldü
Meksika'da bir gazeteci öldürüldü
Portekiz'de soba patlaması: 8 öldü
Portekiz'de soba patlaması: 8 öldü
Kaliforniya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor
Kaliforniya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim