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Bakterili bebek maması skandalı

Salmonella bakterisi içerdiği için piyasadan toplatılmasına karar verilen bir markanın bebek maması ve süt tozlarının, karara rağmen çok sayıda zincir mağazada satıldığı belirlendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:49
Bakterili bebek maması skandalı
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Fransa'da salmonella bakterisi içerdiği için piyasadan toplatılmasına karar verilen bir markanın bebek maması ve süt tozlarının, karara rağmen çok sayıda zincir mağazada satıldığı belirlendi.

FABRİKA KAPATILDI

Süt tozu ve bebek maması üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Fransız Lactalis'in, aralık ayında salmonella bakterisi tespit etilmesi nedeniyle Craon'daki fabrikasındaki ürünlerinin toplatılmasına karar verildi ancak çok sayıda tüketici, bu markaya ait ürünlerin süpermarket raflarında yer aldığına dair şikayette bulundu.

Paris savcılığının Lactalis hakkında açtığı soruşturma devam ederken, şirketin Craon'daki fabrikası dün itibariyle kapatıldı.

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