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Balayını savaşarak geçiriyorlar

Düğünleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline denk gelen çift, balayına gitmek yerine savaşa katıldı. Çift, uluslararası toplumu Ukrayna'ya para, yiyecek, silah ve tıbbi yardım konusunda yardım etmeye çağırdı.

01 Mart 2022 Salı 13:48
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Balayını savaşarak geçiriyorlar
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Rusya'nın işgalinin ilk gününe denk gelen düğünlerinin ardından birkaç saat sonra Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin ülkelerini korumak için savaşa katıldılar. Genç çift, aslında mayıs ayında evlenmeyi planlıyordu. 
Ancak geçen hafta Rusya işgal ettiğinde genç çift evliliklerini öne alıp, Ukrayna direnişine katıldı.

Kamuflaj ceketleri giyen ve silahlanan gençler, hikayelerini CNN'den Don Lemon'a anlattı. Balayını kuşatma altındaki bir şehirde yaşamayı tercih eden ve anavatanlarını işgal eden Rus birliklerine karşı savaşmak için silaha sarılan genç çift, amaçlarını şöyle özetliyor: 

"Burada kimse kaybedeceğiz demiyor ya da ağlamıyor. Buradaki herkes kazanacağımıza inanıyor. Hepsi sadece bir zaman meselesi. Bu yüzden, bu kadar çok sayıda insanın savaşmaya gerçekten hazır olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Toprakları için öldürmeye hazır olmak. Bu savaşta kazanacağımızdan şüphemiz yok” 

Batıdaki Lviv kentinde dünyaya gelen genç damat Fursin, "İnsanlar her zaman özgür olmak ister. Bu insanlar özgürlükleri için savaşmaya hazır" dedi. Fursin, ailesinin, eşini, anne baba ve kız kardeşinin- güvenliği için endişeleniyor ancak "Onları korumak için her şeyi yapacağını" söyledi.

Genç gelin Arieva ise "Kocamın savaş görevlerinden dönmesini beklemek zor olsa da, herkes birbirine yardım ediyor" dedi. Arieva şöyle konuştu: 

"Burada hayat farklı ama hayat bu. İnsanlar şakalaşıyor ve gülüyor. Bunu görmek çok ilginç. Savaşın başlamasıyla birlikte değişen başka bir hayat ama hayat bu"

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