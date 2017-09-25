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Bali'de yanardağ alarmı: 50 bin tahliye!

Endonezya'nın Bali adasındaki Agung yanardağından dumanlar yükselmesi ve bölgede sarsıntıların yaşanması üzerine çevredeki yaklaşık 50 bin kişi tahliye edildi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:21
Bali'de yanardağ alarmı: 50 bin tahliye!

Balayı adası olarak bilinen Bali'de yaşanan onlarca sarsıntı ve Agung yanardağındaki volkanik faaliyetlerin artışı üzerine, ani bir patlama ihtimaline karşı çevrede yaşayan yaklaşık 50.000 kişi tahliye edildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Waskita Sutadewa çevrede yaşayanların adanın dört bir yanına ve komşu ada Lombok'a gittiğini belirtti.

Tahliye edilen binlerce kişinin geçici barınaklarda, spor salonlarında, köylerdeki konuk evlerinde ya da akrabaları ve dostlarının yanında kaldığı belirtiliyor.

Yetkililer bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmalarını istemişti.

Birçok turistin olası bir patlama halinde adada mahsur kalma ihtimallerine karşı seyahatlerini yarıda kestiği açıklandı.

EN SON 54 YIL ÖNCE PATLAMIŞTI

Endonezyalı yetkililer cuma günü yaşanan sismik aktivitelerin ardından alarm düzeyini en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

Agung volkanı en son 1963'te patlamış ve 1100 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Endonezya, Büyük Okyanus'da (Pasifik) 'Ateş Çemberi (Ring of Fire)' adı verilen deprem ve volkan kuşağı üzerinde bulunuyor. 

Adalar ülkesi Endonezya'da 120'den fazla aktif volkan bulunuyor.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 12:27
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