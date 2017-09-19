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Bali'de yanardağ alarmı

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki AgungYanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla bölgede alarm düzeyinin ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu...

19 Eylül 2017 Salı 16:00
Bali'de yanardağ alarmı

 Endonezya'nın Bali Adası'ndaki AgungYanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla bölgede alarm düzeyinin ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Bali Adası'ndaki AgungYanardağı'nda bir haftadır süren hareketlenme nedeniyle bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

Bölge halkı ve turistlere yanardağdan en az 6 kilometre uzakta durmaları uyarısı yapılan açıklamada, yanardağ çevresine düzenlenen gezilerin ve kampların da yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yanardağ bölgesinde yaşayan 44 köylünün tedbir amacıyla bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963 yılında patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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