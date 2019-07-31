Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi

ABD'de bir doğal yaşam fotoğrafçısı, bir kambur balinanın deniz aslanını "yutma" anını görüntüledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi

Aynı zamanda bir deniz biyoloğu olan Chase Dekker adlı fotoğrafçı, 22 Temmuz'da California'da Monterey Körfezi'ndeki balina izleme gezisinde çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Dekker, deniz aslanının balinanın ağzından kurtulup kaçtığından "Yüzde 100 emin olduğunu" belirtti.

Chase Dekker, fotoğrafı çekme anını şöyle anlattı:

"3 kambur balina ve birlikte avlandıkları 200 kadar deniz aslanı vardı. Büyük bir grup değildi. Çünkü gezi sırasında 100 kadar balinayla, 3 bin deniz aslanının olduğu sürüler gördük. İnanılmaz bir şeydi.

"Uzun süre hayvanların su üstünde beslenmesini izledik. Bir anda, hayatımda bir defa görebileceğim bir şey oldu ve balinanın ağzında beklenmedik bir canlı belirdi. Bu anı yakalamak için bir saniyeden az sürem vardı."

Chase Dekker

Kambur balinaların yemek boruları greyfurt kadar

Kambur balinaların dişleri yok. Bunun yerine üst çenelerinde filtre işlevi gören ve beslenme sırasında yuttukları suyu atarken avladıkları canlıların ağızlarında kalmalarını sağlayan elastik yapıda çubuklar var.

Bu hayvanların yemek boruları da bir greyfurt ya da küçük bir kavun genişliğinde. Kambur balinalar bu yüzden kril ya da ançüez gibi küçük deniz canlılarıyla besleniyor. Yani bu hayvanların deniz aslanı büyüklüğünde bir canlıyı yutması mümkün değil.

Hawaii'deki Maui adlı oşinografi merkezine göre, kambur balinalar ağızlarında 20 tona yakın su tutabiliyor.

Dekker'a göre, kambur balinalar, avlanma sırasında ağızlarını beş saniyeden daha az bir süre açık tutuyorlar. Ancak fotoğrafını çektiği balina deniz aslanı ağzını 15 saniye kadar açık tutarak suya gömüldü. Bu da deniz aslanına kurtulabilmesi için yeterli süreyi tanıdı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BalinaDenizHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da cep telefonu bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı
İtalya'da cep telefonu bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı
Japonya, ilk insan-hayvan embriyo deneyleri yapılmasına izin verdi
Japonya, ilk insan-hayvan embriyo deneyleri yapılmasına izin verdi
İsrail seçimleri öncesi Trump'tan "barış" hamlesi
İsrail seçimleri öncesi Trump'tan "barış" hamlesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim