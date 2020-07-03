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Balkan ülkelerinde vakalar arttı, bazı tedbirler geri getirildi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığı bazı Balkan ülkeleri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirleri yeniden getirdi.

03 Temmuz 2020 Cuma 18:28
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Balkan ülkelerinde vakalar arttı, bazı tedbirler geri getirildi

Sırbistan'da son 24 saatte 309 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 15 bin 504, can kaybı ise 298 oldu.

Ülkedeki vakaların yüzde 80'inden fazlasının kaydedildiği başkent Belgrad'da, olağanüstü hal ilan edildi.

Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic, yaptığı açıklamada, vakaların yüzde 82,5'inin Belgrad'da görüldüğünü kaydetti.

Radojicic, 18 Temmuz'a kadar sürecek OHAL kapsamında başkentteki gece kulüplerinin ve kapalı alanlarda bulunan kafelerin çalışma saatlerine kısıtlama getirildiğini ifade etti.

Başkentte maske takma zorunluluğunu ihlal eden kişilere para cezası uygulanacağını kaydeden Radojicic, kapalı alanda 100'den fazla, açık alanda ise 500'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Karadağ Ulusal Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada ise Sırbistan ve Kosova sınırında bulunan Gusinje ve Berane belediyelerinde salgın nedeniyle cami ve kiliselerin toplu ibadete kapatıldığı, belediyeler arası toplu taşımanın da istisnai durumlar dışında yasaklandığı bildirildi.

Çarşamba günü ülke genelindeki gece kulüplerinin kapatıldığı vurgulanan açıklamada, Gusinje ve Berane'de bulunan restoran ve kafelerin de kapatıldığı ifade edildi.

Söz konusu belediyelerde bulunan anaokullarının faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, Gusinje şehrinde vaka sayılarının artması üzerine şehir sakinlerinin 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmasının yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tedbirleri ihlal eden kişilere 2 bin avroya kadar para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Bosna Hersek'te son 24 saatte 173 kişide virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 bin 962'ye yükseldi. Can kaybının 191'e ulaştığı ülkede, iyileşen sayısı ise 2 bin 550 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşlara maske takma ve sosyal mesafeyi koruma çağrısında bulunurken, başkent Saraybosna'da bir üniversite öğrencisinde virüs tespit edilmesinin ardından Bjelave Öğrenci Yurdu'nda kalan tüm öğrencilerin karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan Hırvatistan'da vaka sayısı son 24 saatte 96 artarak 3 bin 8'e yükselirken, aktif vaka sayısı 728'e ulaştı. Can kaybının 112 olduğu ülkede, iyileşen sayısı 2 bin 168'e çıktı.

Son 24 saatte 16 kişide daha virüs tespit edilen Slovenya'da toplam vaka sayısı 1649, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 olarak açıklandı. 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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