Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Av silahıyla köpek öldürdü
Av silahıyla köpek öldürdü

Balkon fantezisi başını yaktı!

Hong Kong'ta bir çift balkonda cinsel ilişkiye girdi. O anları gösteren bir video sosyal medyada yayılınca görüntülerdeki kişilerden biri olduğu tahmin edilen bir kadın, polis tarafından tutuklandı. Soruşturmalar sürerken genç kadın kefaletle serbest bırakıldı. Yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

10 Haziran 2022 Cuma 16:10
426 Okunma
Balkon fantezisi başını yaktı!
banner48

Hong Kong'ta balkonda cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri sosyal medyada yayılıp viral olmuştu. Yaklaşık 17 saniye uzunluğundaki videoda yarıçıplak bir kadın ve çıplak bir adamın Hong Kong'da bir balkonda cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. O görüntülerdeki kişilerden biri olduğu iddia edilen 36 yaşındaki kadın Salı günü Sau Mau Ping'de tutuklandı.

'KAMU AHLAKINA AYKIRI'

Polis , klibi internette dolaştıktan sonra keşfettiklerini ve davayı bir kamu ahlakına aykırı bir eylem olarak sınıflandırdıklarını söyledi. Şüpheli, soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı ve Temmuz ayı başlarında polise rapor vermesi gerektiği söylendi.

Çiftin görüntüleri, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri durumu ahlak yoksunluğu olarak değerlendirip duruma inanamadı. Kimileri ise daha ılımlı yaklaştı ve herkesin özel alanı olan evlerinde dilediklerini yapabileceklerine dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!
Biden, az kalsın merdivenlerden düşüyordu
Biden, az kalsın merdivenlerden düşüyordu
Avrupa Parlamentosu, yasal düzenlemeye destek verdi
Avrupa Parlamentosu, yasal düzenlemeye destek verdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim