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Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bini geçti

BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 501 bine ulaştığını bildirdi.

28 Eylül 2017 Perşembe 21:58
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 501 bine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti civarındaki kamplar ve geçici yerleşim merkezlerindeki Arakanlı Müslüman sığınmacı sayısının 501 bin olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 26 Eylül'de AA'ya yaptığı açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 480 bine ulaştığını belirtmişti.

Bangladeş'teki kamplarda 3 gün geçiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Şunu diyebilirim ki bu insanların (Arakanlı Müslümanlar) maruz kaldığı şiddetin eşi benzeri yok ve bunun sonucunda yaşanan travmanın da tedavisi çok zor." demişti.

Grandi, "Travma nedeniyle duygularını kaybeden çocuklarla görüştüm. Bana, annelerinin, babalarının ve diğer yakınlarının gözleri önünde nasıl öldürüldüğünü anlattılar. Şunu diyebilirim ki bu insanların maruz kaldığı şiddetin eşi benzeri yok ve bunun sonucunda ortaya çıkan travmanın da tedavisi çok zor. Bu sorun Myanmar'da başladı, Myanmar'da çözülecek.

Öncelikle Myanmarlı yetkililerin Arakan'da süregelen şiddete bir son vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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