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Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı

Muson yağmurlarının etkilediği Bangladeş'te yıldırım isabet eden 9 kişi hayatını kaybetti.

18 Haziran 2022 Cumartesi 10:19
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Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı
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Bangladeş'te muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Sunamganj ve Sylhet bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle büyük çaplı seller meydana geldi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muson yağmurları ve seller nedeniyle Sunamganj ve Sylhet'te yüz binlerce kişi mahsur kalırken, bölgede yıldırım isabet eden 9 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkilileri, 24 saat içerisinde bölgede aşırı yağışlar ve sellerin etkisini artıracağı tahmininde bulunurken, arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları için bölgeye asker konuşlandırıldı.

Elektrik hatlarının hasar gördüğü Sunamganj ve Sylhet'te elektrik hizmeti verilemiyor.

Sylhet'teki Osmani Havalimanı, pistlerin sular altında kalması nedeniyle uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

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