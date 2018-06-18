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Bangladeş'te sel: En az 4 ölü, 5 kişi kayboldu

Kulaura ve Rajnagar bölgelerinde Monu Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:05
Bangladeş'te sel: En az 4 ölü, 5 kişi kayboldu

Bangladeş'te meydana gelen sellerde en az 4 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

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Yerel medyada yer alan haberde, Moulvibazar bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıp 5 kişinin arandığı belirtildi.

Kulaura ve Rajnagar bölgelerinde Monu Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.

Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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