Bangladeş'te sel: En az 4 ölü, 5 kişi kayboldu

Bangladeş'te meydana gelen sellerde en az 4 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.
Kulaura ve Rajnagar bölgelerinde Monu Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.
Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kulaura ve Rajnagar bölgelerinde Monu Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.
Bangladeş'te meydana gelen sellerde en az 4 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.
Kulaura ve Rajnagar bölgelerinde Monu Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.
Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.