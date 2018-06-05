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Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları çatışmaya dönüştü

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir aydır düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

05 Haziran 2018 Salı 14:45
Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları çatışmaya dönüştü

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir aydır düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi. 

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, bugün 3 farklı bölgede yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında yaşanan çatışmalarda 4 kişi daha öldü.

Yetkililer, bazı ölümlere, rakip gruplar arasındaki çatışmaların da yol açtığını kaydetti.

Operasyonlarda şimdiye kadar 132 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra özel mahkemelerde yargılanan uyuşturucu satıcılarının büyük bölümüne 7 gün ila 6 ay hapis cezası verilmişti. 

İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri "yargısız infaz" olarak nitelendiriyor.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu iddia ediyor. Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini savunuyor.

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