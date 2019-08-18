Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi evsiz bıraktı

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Mirpur bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangın, 50 bin kişiyi evsiz bıraktı.

BBC'de yer alan habere göre, Dakka'nın "Chalantika" adlı gecekondu mahallesinde çıkan yangın nedeniyle 15 bin ev kullanılamaz hale gelirken, 50 bin kişi de evsiz kaldı.



Bölgedeki evlerin çatılarının plastikten olması da yangının büyümesinde etkili oldu.



Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.



125 İTFAİYECİ 6 SAATTE SÖNDÜRDÜ

Alevler 125 itfaiyeci tarafından 6 saatte kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi hakkında ise bilgi verilmedi.



Düşük gelirli insanların yaşadığı gecekondu bölgesinde çok sayıda hane sakini de Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinden uzaktaydı.



Yetkililer, evsiz kalan binlerce kişiye yardım sağlanacağını duyurdu.



Bangladeş'te şubat ayında çıkan yangında da 80 kişi hayatını kaybetmişti.