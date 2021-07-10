Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında ölü sayısı 52'ye çıktı

İtfaiye yetkilisi Debasish Bardhan, yaptığı açıklamada, 8 Temmuz gecesi başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin 5 katlı fabrikasında başlayan yangında mahsur kalan 52 kişinin hayatını kaybettiğini, yangında en az 50 kişinin de yaralandığını söyledi.

Fabrikanın çıkış kapılarının içeriden kilitli olmasının çalışanların dışarıya çıkmasını engelleyerek ölü sayısını yükselttiği ifade edildi.

Yangının kaynağı henüz netleşmezken fabrikadaki kimyasal ve plastik maddelerin yangının şiddetini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

Fabrikada kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu açıklanmadı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hükümet, yangınla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Altyapısı yetersiz yerlerde kurulan fabrika ve atölyeler

Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

Dakka'nın dış mahallelerinden birindeki tekstil atölyesinde 2012'de çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Konut, dükkan ve depoların iç içe geçtiği bir mahallede 2019'da çıkan yangında 67, imalathanelerin bulunduğu çok katlı komplekste aynı yıl çıkan yangında ise 25 kişi hayatını kaybetmişti.