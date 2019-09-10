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Banka yanlışlıkla hesaplarına 690 bin TL yatırdı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların ( 690 bin TL ) tamamına yakınını harcayan bir çift hırsızlıktan yargılanıyor.

10 Eylül 2019 Salı 10:12
Banka yanlışlıkla hesaplarına 690 bin TL yatırdı

Mahkeme kayıtlarına göre BB&T bankası, 31 Mayıs’ta bir yatırım şirketine gönderilmesi gereken parayı Robert ve Tiffany Williams çiftinin hesabına yatırdı.

BBC’nin aktardığı habere göre banka yanlışlığı 20 Haziran’da fark etti. Ancak bu süre içinde çift bankaya haber vermeden paranın 107 bin dolarını harcadı.

Çiftin bu parayla bir SUV araba, bir yarış arabası, bir karavan ve ev eşyası aldığı aldığı, arkadaşlarına da 15 bin dolar yardım yaptığı belirlendi.

Hırsızlık suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan çift, duruşmada paranın kendilerine ait olmadığını bildiklerini kabul etti. Posta Dairesi’nde çalışıyor görünen ancak mahkemede kendini ev kadını olarak tanıtan 35 yaşındaki Tiffany Williams ile bir su dağıtım şirketinde çalışan 36 yaşındaki Robert Williams 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yanlışlığın fark edilmesinden sonra Tiffany Williams’ın kendisini arayan banka görevlisine “Para kalmadı, faturalarımızı ödedik” dediği belirtildi.

Banka temsilcisi mahkemede, yanlışlıktan önce, dört çocuklu çiftin hesabında her zaman ortalama olarak bin dolar tutarında bir para olduğunu söyledi. Banka, çiftten 107 bin doların yanı sıra bu paranın faizini de talep ediyor.

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