Bankacı olarak çalışıyordu! İşinden istifa ederek kahin olmaya karar verdi

Yatırım bankacısı olarak çalışan bir kadın kahin olmak için her şeyi geride bıraktı ve hayatını kökünden değiştirdi. Önceki işini sevdiğini belirten Gamliel, “Ülkenin en zengin bireylerinden ve ailelerinden bazılarının bankacılık faaliyetlerini yönetiyordum. Müşterilerim genellikle ülkenin en zenginleri listesinde ilk 100’de yer alan isimlerdi. Ancak bu rutin durum beni ve yeteneklerimi köreltmeye başladı” diye konuştu. Karmaşık dünya düzenleri içinde diğer varlıklarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Gamliel, bu özelliğini geliştirmek için bankacılık kariyerini sonlandırdı.

“BEŞİNCİ NESİL KAHİNİM”

Diğer varlıklarla iletişim kurarak geleceğe dair öngörülerde bulunduğunu iddia eden Gamliel, yeteneğinin büyükannesinden miras kaldığını ifade etti. Gamliel, “Büyükannem içimdeki yeteneği besledi ve ben 5 yaşındayken bana bir deste iskambil kartı verdiç O andan itibaren rüyalarımdaki sembollere güvenmemei ve çeşitli işaret ile mesajlara dikkat etmem konusunda beni teşvik etti” dedi.

Yeteneğiyle geleceğe dair bilgiler almaya başladığını ifade eden Gamliel, yıllar boyunca çeşitli müşterileri olduğunu anlattı. Sorunları çözmek için onlara yardımcı olduğunu dile getiren Gamliel, yeni kariyeri sayesinde daha çok para kazandığını da itiraf etti.