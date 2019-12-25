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Bankayı soydu, ‘Mutlu Noeller’ deyip paraları havaya saçtı

ABD'nin Colorado eyaletinde banka soyan bir kişi, çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtıktan sonra yakalandı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:49
Bankayı soydu, ‘Mutlu Noeller’ deyip paraları havaya saçtı

Polisin açıklamasına göre 65 yaşındaki David Wayne Oliver, Colorado’da Academy Bankası’na yaptığı silahlı soygun sonrası yakınlardaki bir kafede yakalandı.

Colorado’da yayın yapan KKTV’ye konuşan bir görgü tanığı 65 yaşındaki soyguncunun ‘Mutlu Noeller’ diye bağırarak ellerindeki nakit paraları havaya saçtığını aktardı. BBC’nin aktardığına göre Pascale adındaki görgü tanığı, havaya saçılan paralardan bir kısmını alarak bankaya iade etti.

Colorado basını da bankadan çalınan binlerce doların hala eksik olduğunu ve Oliver’ın banka soygununda silah kullanıp kullanmadığı konusunun net olmadığını yazdı.

El Paso County cezaevinde tutulan Oliver’in perşembe günü hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BankaHaberKKTC
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