Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Banksy 'adını çalmak isteyen şirkete karşı' Londra'da içine girilemeyen dükkan açtı

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
Banksy 'adını çalmak isteyen şirkete karşı' Londra'da içine girilemeyen dükkan açtı

Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir 'dükkan' açtı.

Dükkanda polis kaskından yapılmış bir disko topu ve şarkıcı Stormzy için tasarladığı, üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan bir çelik yelek de bulunuyor.

Birkeşik Krallık bayrağı olan çelik yelek

Croydon ilçesinde açılan dükkanı Instagram hesabından duyuran Banksy, "Bugün bir dükkan açtım. Ama dükkanın kapıları açılmayacak" ifadelerini kullandı.

Polis kaskından disko topu

Dükkanın içindeki nesnelere iki hafta boyunca camın ardından bakmak mümkün olacak.

Dükkandaki ürünler ise internet üzerinden satılacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Banksy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM: 2019’da Akdeniz’de binden fazla sığınmacı öldü
BM: 2019’da Akdeniz’de binden fazla sığınmacı öldü
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim