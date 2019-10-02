Banksy 'adını çalmak isteyen şirkete karşı' Londra'da içine girilemeyen dükkan açtı

Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir 'dükkan' açtı.

Dükkanda polis kaskından yapılmış bir disko topu ve şarkıcı Stormzy için tasarladığı, üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan bir çelik yelek de bulunuyor.

Croydon ilçesinde açılan dükkanı Instagram hesabından duyuran Banksy, "Bugün bir dükkan açtım. Ama dükkanın kapıları açılmayacak" ifadelerini kullandı.

Dükkanın içindeki nesnelere iki hafta boyunca camın ardından bakmak mümkün olacak.

Dükkandaki ürünler ise internet üzerinden satılacak.