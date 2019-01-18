Banksy'nin bir garajın duvarına yaptığı graffiti 100 bin sterline satıldı

Dünyaca ünlü gizemli duvar sanatçısı Banksy'nin, Güney Galler'deki Port Talbot kasabasında bir garaj duvarının köşesine çift taraflı olarak yaptığı graffiti bir sanat galerisi tarafından en az 100 bin sterlin ödenerek satın alındı. Duvar resmi artık başka bir yerde meraklılarıyla buluşacak.



İngiliz olduğu tahmin edilen ve 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen sanatçının resmini satın alan ve birkaç Baksy eserine daha sahip olan Brandler Galerileri'nin sahibi John Brandler, söz konusu graffiti için '6 basamaklı' bir ücreti gözden çıkardıklarını ve graffitinin kasabada birkaç yıl daha kalacağını söyledi.

Brandler, eser için "ait olduğu yer burası. Ben Banksy'nin yarım düzine eserine sahibim. Kasabanın yerel yönetimiyle şartları konuşuyoruz. Eser burası için bir cazibe noktası haline gelebeilir" dedi.

Çelik işçisi Ian Lewis'in garaj duvarındaki "Season's Greetings" isimli eser yapıldığı Aralık ayından bu yana 20 binden fazla sanatsever tarafından ziyaret edildi. Eserin ortaya çıkmasıyla birlikte Galler yönetimi, Lewis ile güvenlik düzenlemelerini ayarlamış ve aktör Michael Sheen de güvenlik masraflarına katkıda bulunmuştu.