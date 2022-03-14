Barış görüşmelerinde 4. tur

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 19. gününde taraflar dördüncü kez bir araya geldi.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen görüşme öncesinde tarafların ilk kez anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve Rusya görüşmelerindeki delegelerden Mykhailo Podolyak Rusya ile zorlu geçtiğini ancak devam ettiğini söyledi.



Podolyak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada videokonferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin "Taraflar aktif olarak belirlenen noktaları ifade ediyor. Görüşmeler sürüyor ama zorlu geçiyor. Anlaşmazlığın nedeni yönetim biçimlerinin çok farklı olması" dedi.

BARIŞ UMUDU

Rusya-Ukrayna savaşında "barış umudu" yeşerdi. Ateşkes müzakerlerini yürüten heyetlerden umut verici haberler geldi.

Taraflara göre önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir.



Ukrayna tarafı presinplerinden ödün verme taraftarı değil. Ancak Rusya savaşın ilk günlerine oranla çok daha yapıcı.

ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ADI GEÇİYOR

Uzmanlara göre, taraflar nihai metin taslağı üzerinde çalışıyor.



Oluşturulacak barış anlaşması taslağının Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanması bekleniyor.



Anlaşmanın imzalanma konumu olaraksa Türkiye ile İsrail'in adı öne çıkıyor.