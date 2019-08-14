Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıldönümü çerçevesinde etkinlikler yapılacak

Muratağa-Sandallar köylerinde toplu katliamda şehit düşenler, bugün Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.
Muratağa şehitliğindeki tören saat 17.00’de, Atlılar şehitliğindeki tören ise saat 18.00’de başlayacak.
Şehitler için saat 15.30’da Muratağa Camii’nde mevlit okutulacak.
Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanarak Rumlar tarafından katledilen Kıbrıslı Türkler, yarın düzenlenecek törenle anılacak.
Tören, Taşkent Şehitler Anıtı önünde saat 18.00’de başlayacak.
Taşkent Şehitler Camii’nde ise saat 20.00’de mevlit okutulacak.
Serdarlı’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümünde Serdarlı Atatürk Büstü önünde saat 19.00’da tören düzenlenecek.
Gazimağusa’nın kurtuluşu da iki ayrı törenle kutlanacak.
Yarın Zafer Anıtı önünde düzenlenecek tören, saat 17.30’da başlayacak. Törenin ardından saat 18.00’de de Polat Paşa Bulvarı’nda ikinci tören düzenlenecek.
Lefke’nin kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü nedeniyle 16 Ağustos Cuma günü Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 09.00’da anma töreni; Lefke Atatürk Parkı’nda ise saat 18.00’de kurtuluşu kutlama töreni olacak.
(BRT)