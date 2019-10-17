Barış Pınarı Harekatı 9. gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ’e karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 9’uncu gününde devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653’e çıktığını açıkladı.

Hafta sonu kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn’dan ise zaman zaman çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Şehirdeki en büyük tehdit ise kilometrelerce uzunluğundaki tüneller.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun kurtarılan yerlerde yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan tünellerde çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

9 Ekim’de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK’dan kurtarıldı.

Öte yandan ABD’li, koalisyon güçleri Suriyenin kuzeydoğusundan çekilmeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins , twitterdan yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini kaydetti.

Türkiye ise Barış Harekatını sürdürmekte kararlılığını bir kere daha ortaya koydu. Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısı sonrası konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırımızı teröristlerden nasıl temizlediysek bundan sonra da Fırat’ın doğusunu bütün terör unsurlarından temizleme konusunda tam bir kararlılık içerisindeyiz.” dedi.

(BRT/AA)