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Barış Pınarı Harekatı’nda 7.Gün! Gözler Münbiç’e çevrildi

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn’da başlayan Barış Pınarı Harekatı’nın 7’inci gününde, gözler Fırat’ın batısındaki Münbiç’e çevrildi.

15 Ekim 2019 Salı 08:39
Barış Pınarı Harekatı’nda 7.Gün! Gözler Münbiç’e çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik” sözleri ile Münbiç’e harekat sinyali verirken, Suriye Milli Ordusu’nun denetiminde bulunan Münbiç’in kuzeyindeki Cerablus’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hareketliliği arttı.

Bordo bereli timleriyle çok sayıda komando, Münbiç kırsalına takviye olarak gönderildi.

Bölgedeki tank ve zırhlı araç hareketliliği dikkat çekmeye başladı.

Münbiç’e giden takviye güçler arasında nehir geçmeye yarayan seyyar köprüler de bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de Münbiç sınırında konuşlanmaya başladı.

Münbiç’i bir anda gündeme getiren gelişmelerden biri, YPG’nin ana bileşenlerinden olduğu SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddia oldu.

İddiaya göre SDG, Münbiç ve Kobani başta olmak üzere kontrol altında tuttuğu bölgelere rejim güçlerini çağırdı.

Bu gelişmenin ardından, rejime bağlı askeri bir konvoy gece geç saatlerde Münbiç’e doğru harekete geçti.

Türk güvenlik birimleri, rejim güçlerinin güneyde Münbiç kırsalında konuşlandığına dair güçlü işaretler alındığını vurguladı.

Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de, rejimin Münbiç’e girebileceği ihtimaline karşın kent sınırında konuşlandı.

SDG ve Şam yönetiminin anlaştığı iddiasının sahada yarattığı hareketlilik, Fırat’ın doğusunda da yoğunlaştı.

Esad güçlerinin Haseke’ye girdiği ve kentin kuzeybatısındaki Tel Tamer’e konuşlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa’ya da rejim birliklerinin girdiği haberleri geliyor.

Nusaybin’in tam karşısında yer alan Kamışlı’da da tüm okullar ve devlet dairelerinde PYD/YPG bayrağının indirilerek yerine Suriye bayrağının asıldığı iddia ediliyor.

Sahada kritik gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile görüştü.

(BRT/NTV)

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