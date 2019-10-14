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Barış Pınarı Harekâtı: Suriye ordusu ilerliyor, kamu kurumlarına bayrak çekildi

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu, Suriye ordusunun Rakka'ya bağlı Tabka kentine girdiğini duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA da ordu güçlerinin Türkiye sınırındaki Tel Temer kasabasına konuşlandırıldığını öne sürdü. Ayrıca Kamışlı ve Haseke'deki birçok kamu kurumuna Suriye bayrağının çekildiği ifade ediliyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:17
Barış Pınarı Harekâtı: Suriye ordusu ilerliyor, kamu kurumlarına bayrak çekildi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı altıncı gününe girdi.

Suriye Milli Ordusu (Özgür Suriye Ordusu) mensupları Türk askerlerinin desteğiyle terör unsurlarını yok etmeye devam ederken bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor.

Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle Türkiye’ye karşı bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda Suriye ordusu ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

Rejime yakın El Mayadin televizyonu, ordu güçlerinin YPG’li teröristlerin kontrolündeki Rakka vilayetine bağlı Tabka kentine girdiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Suriye askerlerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Tel Temer kasabasına konuşlandırıldığını öne sürdü.

SANA muhabiri, Hakese ve Kamışlı’daki bazı kentlerde bulunan okullar gibi birçok devlet kurumuna Suriye bayrağı çekildiğini aktardı.

Suriye rejiminden konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama gelmiş değil. Dün gece de SDG mensuplarının ordu güçlerinin Menbiç’e girmesine izin verdiği yolunda haberler Arap medyasına yansımıştı.

Tel Temer kasabası Haseke’nin kuzeyinde, Resulayn’ın ise güneybatısında bulunuyor.

Suriye iç savaşı sırasında IŞİD’in fiili başkenti haline gelen Rakka, 2017 yılında ABD’nin desteklediği SDG güçleri tarafından ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıSuriye
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