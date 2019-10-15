Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Barnier:Brexit anlaşması hala mümkün

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, “İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün.” ifadesini kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 11:17
Barnier:Brexit anlaşması hala mümkün

Lüksemburg’ta gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi öncesinde açıklamalarda bulunan Barnier, Brexit müzakerelerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Barnier, “İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün.” dedi.

Anlaşmanın, İngiltere ile 27 AB ülkesini “tatmin etmesi” gerektiğine dikkati çeken Barnier, “Artık iyi niyet söylemlerini anlaşmaya çevirme vakti.” değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere, 2016’daki referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs’a, daha sonra da 31 Ekim’e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı AB’den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve AB’ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim’de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Brexit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD: Menbiç’ten ayrıldık
ABD: Menbiç’ten ayrıldık
Doğaya uyumlu konut projesi Natura’nın inşaatına başlandı
Doğaya uyumlu konut projesi Natura’nın inşaatına başlandı
'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'
'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim