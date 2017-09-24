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Barzani: "Ertelemek söz konusu değil"

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Irak Federal Mahkemesinin "anayasaya aykırı" kararı aldığı referandumun bu saatten sonra ertelenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi...

24 Eylül 2017 Pazar 10:37
Barzani: "Ertelemek söz konusu değil"

 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak Federal Mahkemesinin "anayasaya aykırı" kararı aldığı referandumun bu saatten sonra ertelenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert'i Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda kabul etti.

Aubert ile büyük tartışmalara sebebiyet veren referandumu konuşan Barzani, referandum kararının halka ait olduğunu, zamanında yapılacağını ve bu saatten sonra ertelenmeyeceğini bir kez daha yineledi.

Büyükelçi Aubert ise Fransa’nın halk taleplerine karşı olmadığını belirterek, “Biz temelde referandumun yapılmasına karşı değiliz. Sadece şu an DEAŞ ile mücadeleyi aksatacağı düşüncesinde olduğumuz için şu an yapılması taraftarı değiliz.” ifadelerini kullandı.

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