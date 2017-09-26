Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103929
ALTIN
147.898
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7677
EURO
4.1819
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
İşte dünyanın ilk PC oyunu
işte dünyanın ilk PC oyunu
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Azı da çoğu da zarar!
Potasyum neden gerekli?
Sevdiği kadını diri diri yaktı!
Sevdiği kadını diri diri yaktı...

Barzani: "Kürdistan halkı yeni bir döneme girdi"

"Kürdistan halkı 25 Eylül ile yeni bir döneme girdi" diyen Barzani'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

26 Eylül 2017 Salı 20:59
Barzani: "Kürdistan halkı yeni bir döneme girdi"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez konuşan Mesud Barzani, komşu ülkelerden çözüm için yardımcı olmalarını talep ederken "Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz" diye konuştu.

"Kürdistan halkı 25 Eylül ile yeni bir döneme girdi" diyen Barzani'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Bu önemli günü bize nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz.
  • Liderlerimiz hasretle bu günü görmek istedi ancak şehit düştüler.
  • Kürdistan halkı, sabrınızla başarıyı kaydettiniz.
  • Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır.
  • Siz bağımsızlığa ‘Evet’, Enfal ve soykırıma ‘Hayır’ dediniz.
  • Verdiğiniz ‘Evet’ oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil.
  • Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz.
  • Kimse bize sitemde bulunmasın.
  • Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum.
  • Kürt — Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz.
  • Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok.
  • Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım.
  • İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.
  • Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı.
  • Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır.
  • İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz.
  • Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kanıtladık, herkesle barış seçeneğini seçtik.
  • Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz.
  • Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar.
  • Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz.
  • Kürdistan halkı olarak, bugün her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var.
  • Bütün ihtilafları bir tarafa bırakarak, birlik olmalıyız.
  • Siyasi parti kılıfından çıkıp, vatan çatısı altına girmeliyiz.
  • Ey Kürdistan halkı, bir kusur olduysa bundan dolayı özür diliyorum.
  • Şimdi şehit aileleri ve çocuklarına bakarak, peşmergenin ne kadar aziz olduğunu anlıyoruz.
  • Peşmergeliğin ne kadar onurlu bir görev olduğunu şimdi anlıyoruz.
  • Kürdistan halkı, 25 Eylül ile yeni bir döneme girdi, Allah yar ve yardımıcınız olsun.
banner22
Son Güncelleme: 26.09.2017 21:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra metrosunda patlama!
Londra metrosunda patlama!
'Sarhoş' geyik eve girdi
'Sarhoş' geyik eve girdi
Rusya: "Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz"
Rusya: "Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim