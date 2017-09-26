Barzani: "Kürdistan halkı yeni bir döneme girdi"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez konuşan Mesud Barzani, komşu ülkelerden çözüm için yardımcı olmalarını talep ederken "Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz" diye konuştu.

"Kürdistan halkı 25 Eylül ile yeni bir döneme girdi" diyen Barzani'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle: