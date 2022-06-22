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Başbakan duyurdu: Ekonomimiz çöktü

Sri Lanka Başbakanı Ronil Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı. Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yaklaşık 3 milyar dolarlık finansman istedi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 14:30
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Başbakan duyurdu: Ekonomimiz çöktü
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Sri Lanka tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor.

Başbakanı Wickremesinghe ülke ekonomisinin çöktüğünü duyurdu.

Parlamentoya hitaben bir konuşma yapan Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden görüşmelerin ortasında, kötüleşen ekonomik krizden bir çıkış yolu bulmak için yardım aradıklarını söyledi.

Bir bağış konferansı yapacaklarını bildirdisöyleyen Başbakan, "Tarihi müttefikler olan Hindistan, Japonya ve Çin'in desteğine ihtiyacımız var. Sri Lanka'nın krizine çözüm bulmak için bu ülkelerin katılımıyla bir bağış konferansı düzenlemeyi planlıyoruz. ABD'den de yardım isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD Hazinesi'nden bir ekip gelecek"

Wickremesinghe, Hindistan'dan üst düzey bir heyetin Yeni Delhi'den ek destek konulu görüşmeler için yarın geleceğini ve ABD Hazinesi'nden bir ekibin önümüzdeki hafta Sri Lanka'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Hindistan, Sri Lanka'ya şu ana kadar 400 milyon dolarlık takas ve toplam 1,5 milyar dolarlık kredi limiti dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolar değerinde yardım sağladı.

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülkesinin petrol ithalatı için bile ödeme yapamadığını açıkladı.

IMF Görüşmeleri

Wickremesinghe, Sri Lanka'nın ticari başkenti Colombo'ya bu hafta gelen bir IMF ekibiyle müzakerelerin ilerleme kaydettiğini ve kredi veren kuruluşla muhtemelen ay sonuna  bir anlaşma sağlanacağını aktardı. 

Wickremesinghe, "Maliye politikası, borçların yeniden yapılandırılması ve doğrudan nakit transferleri dahil birçok noktayı görüştük. Buna paralel olarak, önümüzdeki dönemde tamamlanmasını umduğumuz bir borç yapılandırma çerçevesi görüşmelerine de başladık" diye konuştu.

Öte yandan, Nisan ayında 12 milyar dolarlık dış borç ödemesini askıya alan Sri Lanka, kamu maliyesini rayına oturtmak  için IMF'den yaklaşık 3 milyar dolarlık finansman istiyor.

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