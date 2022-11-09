Başkalarına hayatı zehir eden burçlar!

Çevrenizden tam olarak kimin acı çektiğinizi görmekten hoşlandığını bulmak için, biyoenerji ve astroloji uzmanları tarafından yürütülen Zodyak İşaretlerinin psikolojik analizi yardımcı olacaktır.

Araştırma sırasında, hemen hemen tüm burçların başkalarının sıkıntılarından zevk alabildiği, ancak yalnızca beş burcun temsilcilerinin kasıtlı olarak başkalarına zor anlar yaşatmak için bir şeyler yapabileceği bulundu. İşte insanların enerjileri ile beslenen o burçlar...

ARKADAŞ CANLISI YAY BURCUNUN GÖRÜNÜMÜNE ALDANMAYIN

Yaylar çok arkadaş canlısıdır, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmıdır. Aslında bunlar, sizden kendi amaçları için yararlanma fırsatını asla kaçırmayacak en güçlü manipülatörlerdir. Bir şey elde etmek istiyorsanız ve Yay önünüzde duruyorsa, onu “itmeye” çalışmanızı tavsiye etmeyiz.

Potansiyel rakipleriniz veya düşmanlarınız olduklarında bu tür insanları atlamak daha iyidir. Önce size kendilerini sevdirecekler, sonra da sizi ustaca parmaklarının etrafında çevirerek sizden faydalanacaklar. Hayatınızı zehirlemek gibi bir amaçları yoktur, ancak bunu bir veya iki kez sorunsuz bir şekilde yapacaklardır.

Ayrıca birileri onlardan şikayet ettiğinde bundan hoşlanırlar. Eylemlerine ne kadar dikkat ederseniz, o kadar az zarar görürsünüz. Bunlar, bilerek hiçbir şey yapmayan çok tehlikeli insanlardır, ancak psikolojik olarak sizden asla ayrılmazlar.

DEDİKODUCU OĞLAK BURCULARINA DİKKAT

Oğlaklar çok kıskanç bireylerdir, bu yüzden dedikodu yaymayı severler. Senin hakkında korkunç bir söylenti başlatanların ya da arkandan dedikodu yapanların onlar olduğunu asla bilemezsin. Eğer onların düşmanıysanız, bunlar korkunç insanlardır.

Mutlulukları için çok çalışırlar, ancak birisi bir şeyi karşılıksız alırsa, oradan geçemezler. Önemli bir kişinin güvenini kazanmalarını engellerseniz, sizi sessizce çiğnerler ve sizi başkalarının gözünde alçaltırlar.

Bu insanlar çok tehlikeliler çünkü kısa sürede hayatınızı zehirleyecekler ve tüm yaptıklarının sorumlusu kıskançlıkları olacaktır. Dibe vurduğunuz anda kendi kendilerine gülümseyecekler ve sizi neşelendirmek için size dostça sözler söyleyecekler.

İKİZLER ONLARI SEVENLERİN HAYATINIZ ZEHİRLEYECEKTİR

İkizler , onları sevenlerin hayatını zehirler. Bunu diğerlerinden farklı olarak bilerek yapmayacaklar ama değiştirmeye de çalışmayacaklardır. Onlara aşık olduğunuzda mükemmeller ama sonra sıkılıyorlar.

İlişkiden sıkıldıktan sonra ruhları sizinle olmayacaktır. Ruhları çekilen ikizlerin sevgisi olmayınca görev ve sorumluluk duygusuyla baş başa kalırlar. Aşkı ayaklar altına alırlar. Daha da kötüsü, gitmene izin vermeyeceklerdir. Ayrılmamak için yalvaracaklar, ama biraz da olsa değişmeyecekler.

ASLAN BURCU ASLA UNUTMAZ

Aslanlar sinirlendiklerinde çok kincidirler. Bazı insanlar aslanların yollarını keserse vay başlarına gelecekler. Aslanlar başkalarının hayatlarını zehirlemeye bayılırlar. Tabii ki, bazen diğer insanların başarılarını kıskanmaktan kaynaklanan öfke patlamaları olabilir, ancak temelde aslanların diğer insanlara yaptığı her kötü şey hırslarından kaynaklanmaktadır.

Aslanların İntikamı korkunçtur. Çünkü beklemeyi biliyorlar. Önce doğru anı bekleyecekler, sonra içten bir zevk alarak sizi övecekler. İnsanları tam olarak affetmezler ama her zaman intikam almazlar. Sevmedikleri kişilerin bile hayatlarını zehirleme şansları varsa, bu fırsatı kaçırmazlar.

AKREP BURÇLARI BAŞKALARININ HAYATLARINI ZEHİRLEMEKTEN HOŞLANIRLAR

Akrepler , belirli bir sebep olmaksızın insanların hayatlarını zehirler ve bundan gerçekten hoşlanırlar. Gün yüzüne çıktıklarında, hatalarını ve sebepsiz psikolojik zarar verme tutkularını kabul etmezler. Bu insanlar, yalnızca başkalarının acı çektiğini görmekten hoşlanmayan, aynı zamanda buna kesinlikle ihtiyacı olan, düzeltilemez patolojik vampirlerdir.

Bu davranışlar akreplerin özüdür, bu yüzden hiçbir şekilde değiştirilemezler. Bu özellikle kendilerine en yakın olanlar tarafından hissedilir - Akrepler ne olduğunu görmek için insanları birbirine düşman eder. Kadınlar buna erkeklerden daha yatkındır.