Başkentin göbeğinde kendilerini “yapıştırdılar”

Doğayı korumak için birçok protesto gösterisi gerçekleştiren Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) aktivistleri bu sabah Londra’yı birbirine kattı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Cranbourn Caddesi’nin ortasına geçen özel kostümlü 6 eylemci kendilerini dev tuğlalara “yapıştırdı”.

Göstericilere polis özel solüsyonla müdahale etti.

Özel bir yapıştırıcı madde kullanarak kendilerini yere yapıştıran ve oturma eylemi yapan göstericiler seçimlerin ardından İngiltere’de göreve başlayacak yeni hükümete çağrıda bulundu. Göstericiler “Hükümet ölümcül seviyelere gelen hava kirliliğine karşı mücadele etmeli” açıklamasını yaptı.

Göstericiler kendilerini sarı renkli tuğlalara yapıştırarak yolu kapattı.

Hava kirliliğinden her gün ölen 25 Londralıya gönderme yapan grup, “Hava kirliliği her gün 25 Londralıyı öldürüyor” sloganı yazan pankart taşıdı.

Leicester Square metro istasyonu yakınında yaşanan gösteri polisin müdahalesiyle son buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis göstericilere müdahale etti. Özel bir solüsyon kullanan İngiliz polisi bu sayede göstericilerin ellerindeki yapışkan maddenin çözülmesini sağladı.