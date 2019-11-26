Baskına giden polis bile inanamadı! Açlıktan duvar kağıtlarını yemişler

Ukrayna’nın Dnipro şehrinde yaşayan 5 yaşındaki Diana ve 1 yaşındaki Anya kardeşler ülke basınının gündemine oturdu. Anneleri ve sevgilisiyle birlikte yaşayan iki kardeşten haber alamayan komşuları polise ihbarda bulundu.

İhbarda ismi açıklanmayan 25 yaşındaki anne ile sevgilisinin sürekli kavga ettikleri ve çocukların akıbetinden endişe edildiği belirtildi. İhbarı değerlendiren polis ise eve baskın düzenledi.

İçeri giren polisler, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Tuvaletin çalışmadığı dairede küvetin kullanıldığı, çocukların pislik içindeki kıyafetlerle oturduğu ve aç bırakıldıkları için duvar kağıtları ve straforları yediği belirlendi.

Anne ile sevgilisi gözaltına alınırken, çocuklar ise sosyal hizmetlere teslim edildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan doktor Liya Segeda, ilk kez temiz kıyafetler giyen ve temiz yataklarda uyuyan çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çocuklar sosyal hizmetlerin denetiminde.

Çocukların velayetinin anneden alınması için soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.