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Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı!

Birlikte olduğu erkek tarafından aldatıldı. Pencereden tüm olanları izleyen kadın, içeri girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında hem sinirlendi hem şaşırdı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:51
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Dış basında haberlere konu olan aldatma olayında komik anlar yaşandı. Aldatırken yakalanan erkeğin o andaki partneri, kadından korktuğu için seks oyuncağı taklidi yaptı. Hem tuhaf hem de çok komik bu video bakalım size neler düşündürecek?

Birlikte olduğu erkeğin sevgilisi tarafından ev içerisinde basılan kadının korkudan seks oyuncağı taklidi yapması kameraya böyle yansımış. Bir süre rolüne devam etse de gerçekle yüzleşmesi fazla sürmemiş.

Her iki taraf açısından da çok garip olan bu olay aldatma literatürüne geçecek gibi görünüyor.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 17:53
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