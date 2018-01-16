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Başsavcılık’tan o haber için açıklama

KKTC Başsavcılığı, dün yerel bir gazetede, “UBP döneminde üstü örtülen skandal” şeklinde manşetten verilen haberin, gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

16 Ocak 2018 Salı 16:56
Başsavcılık’tan o haber için açıklama
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılığın bu meselede olduğu gibi, her meselede ilgili mevzuat uyarınca görevlerini adaleti sağlamak amacı ile titizlikle hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirmekte olduğu, yetkilerini bu çerçevede kullandığı vurgulandı. 

Açıklamada, “UBP döneminde üstü örtülen skandal” şeklinde yayınlanan ve konunun “Başsavcılığa iletilmesine rağmen,  Savcılığın bu konuda adı geçen şahıslara yönelik henüz bir işlemde bulunmadığı  ortaya çıktı” şeklindeki haberin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, haberde belirtilen hususta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Başsavcılığa yazılan 7 Mart 2014 tarihli yazı üzerine, Başsavcılığın yaptığı çalışma neticesinde Bakanlığın 7 Mart 2014 tarihli yazısını ilgi göstererek 8 Haziran 2014 tarihinde Sayıştay Başkanlığına bir yazı yazmak suretiyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 22. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, gerekli denetimin yapılması talebinde bulunduğu kaydedildi. 

Başsavcılığın 9 Haziran 2014 tarihinde, Bakanlığın 7 Mart 2014 tarihli yazısını ilgi göstererek Polis Genel Müdürlüğüne yazdığı yazı ışığında cezai soruşturma yapılmasını ve tanzim edilecek dosyanın Başsavcılığa aktarılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“10 Haziran 2014 tarihinde Başsavcılık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 07 Mart 2014 tarihli yazısına yanıt vererek konu hakkında denetim yapılması için Sayıştay Başkanlığına aktarıldığını ayrıca işlemlerden menfaat sağlayan kişi veya kişilerden geriye dönük olarak ceza miktarlarının talep edilmesi gerektiğini bildirmiştir.”

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Polis Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilen dosyanın Başsavcılığa aktarıldıktan sonra 6 Temmuz 2015 tarihinde Başsavcılık tarafından Polis Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile dosyada bir takım eksikliklerin varlığının tespit edildiği, belirtilerek, ek tahkikat yapılması talebi ile dosya Polis Genel Müdürlüğüne aktarılarak eksikliklerin giderilmesi ve dosyanın tekrardan Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmiştir. Polis Genel Müdürlüğü tarafından yeniden tanzim edilen dosyanın Başsavcılığa aktarılması neticesinde dosyada yapılan inceleme sonucunda zanlılar Aytaç Çaluda, Berhan Ongan ve Şerife Ünverdi aleyhine ikamesine karar verilen ceza davaları için yazılı dava tebliği yapılması ve ithamname hazırlanması amacıyla dosya Polis Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Polis Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilecek ithamname dosya ile birlikte Savcılığa ulaştığı tarihte zanlılar aleyhine gerekli davalar ikame edilecektir.

16 Ocak 2018 tarihli yerel gazetede konu hakkındaki haberin Başsavcılığı ilgilendirdiği oranda  gerçeklerle bağdaşmadığını kamu oyunun bilgisine getiririz.”

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