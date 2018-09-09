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Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da 21 can aldı

Yunanistan'da sineklerle yayılan "Batı Nil Virüsü" nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 15:34
Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da 21 can aldı

Yunanistan'da etkili olan "Batı Nil Virüsü" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Virüsün ülke genelinde ise 178 kişide görüldüğü belirtiliyor.

Atina Tıp Birliği, virüsün yayılmasının önüne geçmek ve daha fazla ölüme neden olmasını önlemek için hükümete daha sıkı tedbirler alma çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da da rastlanan salgının yayılmasında aşırı sıcaklarla yağmur ve bunu takip eden kuru havanın etkili olduğunu belirtiyor.

BAŞ AĞRISI, ATEŞ, UYKU...

Sivrisineklerle yayılan virüsten etkilenenlerde başağrısı, yüksek ateş, uyku hali ve kaslarda güçsüzlük gibi belirtiler görülüyor.

AVRUPA'DA 700 KİŞİYİ ETKİLEDİ

Avrupa birliği genelinde virüsü kapanların sayısı ise 700'den fazla. 

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Anahtar Kelimeler:
Batı Nil VirüsüYunanistanHaberKKTCKıbrıs
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