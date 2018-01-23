Batı Şeria'da genel grev

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria'da genel greve gidildi.

Batı Şeria'da bulunan kentler arasında ulaşım durdurulurken, şirketler, bankalar, alışveriş merkezleri ve diğer iş yerleri de kepenk kapattı. Bölgede eğitime de ara verildi.

Filistinli gruplar, halka gün içinde kent merkezlerinde toplanarak İsrail'e ait askeri noktalara doğru yürüme çağrısında bulundu.

Filistinli gençler ise Batı Şeria'nın farklı yerlerinde araçların geçişini engellemek amacıyla yolları taşlarla kapattı.

Trump'ın Kudüs kararını açıklamasının ardından Filistinli taraflar, protesto amacıyla genel grev çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Ortadoğu turu kapsamında dün İsrail'e gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin 2019 yılı tamamlanmadan Kudüs'e taşınacağını söylemişti.