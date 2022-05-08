"Batı’dan gelen silahları yok ettik"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 74. gününde devam ediyor. Rusya, İskender füze sistemi ile Harkov’daki iki tren garı civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildiğini duyurdu. Rus ordusu, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74. güne girildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İskender füze sistemi ile Harkov’daki Krasnograd ve Karlovka tren garları civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini söyledi.



Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Artsiz, Odessa ve Voznesensk bölgelerindeki askeri havaalanlarında bulunan Ukrayna hava kuvvetlerine ait, insansız hava araçları dahil havacılık teçhizatı ve havacılık silahlarının imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, “İskender taktik füze sistemi ile Harkiv bölgesinde Krasnograd ve Karlovka tren istasyonları civarında ABD ve Batı ülkelerinden teslim edilen büyük miktarda silah ve askeri teknik araç ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorize Piyade Tugayı personeli vurularak yok edildi.” ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Yılan Adası civarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-24 bombardıman uçağı, Su-27 avcı uçağı, içinde asker bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve 3 insansız hava aracını vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna hücumbotu “Stanislav”ın da yok edildiğini vurguladı.



Konaşenkov, Ukrayna’ya ait bugüne kadar 154 uçak, 115 helikopter, 764 insansız hava aracı, 296 hava savunma füze sistemi, 2 bin 902 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1378 obüs ve havan topu, 2 bin 728 özel askeri aracın imha edildiğini belirtti.

DİRENİŞİN KALESİNDE SİVİL TAHLİYESİ

Direnişin kalesi haline gelen Azovstal çelik fabrikasındaki siviller tahliye edildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.



Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" dedi.

RUSYA, ODESSA’YI VURUYOR

Rus ordusu son olarak Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya yeniden saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıya ilişkin bir görüntü yayınlayarak, "Roket saldırıları sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. 12 teknik araç ve 61 personel ile olaya müdahale edildi" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA: 24 SAATTE 107 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü" denildi.



Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.



Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.