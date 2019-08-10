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Bayram boyunca Kıb-Tek’in elzem hizmetleri aksamayacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Kurban Bayramı boyunca bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağını kaydetti. Kıb-Tek, elektrik arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı da belirtti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Bayram boyunca Kıb-Tek’in elzem hizmetleri aksamayacak

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, teknik ekiplerin bayram süresince görevde olacağı, elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetinin devam edeceği, olası arızalara ekiplerin anında müdahale edeceğine vurgu yapıldı.

Tüketicilerin ihtiyaç anında 600 09 60 numaralı hat ile KIB-TEK Çağrı Merkezi’ne ulaşıp görevli müşteri temsilcilerinden bayram süresince 7/24 hizmet alabilecekleri ifade edilen açıklamada, bayram süresince tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağına değinildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “mutlu bayramlar” diledi.

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KIB-TEK
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