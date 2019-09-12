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Bebeğini nehre atıp içki içmeye gitti

İngiltere bir baba, 12 aylık bebeğini köprüden nehre atarak bara gitti. Nehirden çıkarılan bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cani baba 'cinayet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:24
Bebeğini nehre atıp içki içmeye gitti

İngiltere gündemine bomba gibi düşen olay Greater Manchester kentinde yaşandı. İddiaya göre; 22 yaşında olduğu belirtilen bir adam, bebeğini Radcliff kasabasındaki Irwell Nehri’ne attı.

Nehirden çıkarılan bebek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye kaldırıldı. Haberlerde adı belirtilmeyen bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güvenlik güçleri, hemen yakınlardaki Lock Keeper adlı barda bulunan 22 yaşındaki babayı ‘cinayet’ şüphesiyle gözaltına aldı.

Tanıklar, bebeğin babası tarafından bir sepet içinde nehre atıldığını ve bu canice hareketi hamile karısıyla kavga ettikten sonra gerçekleştirdiğini söyledi.

Zanlı babanın olayın ardından hemen bara gittiği düşünülürken, barda çalışan bir kadın, “İçeri girdi ve içki sipariş etti, fakat hiç parası olmadığını söyledi” dedi.

Bara nehirde bir bebek olduğunu söyleyen birçok insanın girdiğini anlatan barmeyd, “Oturuyordu ve bakıyordu. Yerinden kıpırdamadı, sonra polis arandı ve bir müşteriye bebeğini nehre attığını söyledi” ifadelerini kullandı.

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İngiltereHaberKKTC
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