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Bebek kız mı erkek mi diye doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan bir anne, karnındaki bebeğin cinsiyetini öğrenmek için doktora gittiğinde hayatının şokuyla karşılaştı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:50
Bebek kız mı erkek mi diye doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

17 yaşındaki Iyanna Carrington, 24 haftalık hamileyken bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için doktora gitti.

Yetkili hemşire bebeğin cinsiyetini söylemeden önce ultrason görüntüsünü gösterince Carrington neye uğradığını şaşırdı.

Çünkü karnında taşıdığı bebek sevimli bir minikten ziyade uzaylı çizimlerini andırıyordu.

Ancak ebe, bebeğin babası Raleek’i tebrik ederken, görüntüde endişelenecek bir şey olmadığını söyleyince aile rahat bir nefes aldı.

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Görüntüleri sosyal medyaya paylaşan Carrington, “Neden öyle görünüyor bilmiyorum. İnternette bazı insanları görüntünün sahte olduğunu söyledi fakat o benim bebeğim” dedi.

Bebeğiyle ilk karşılaştığı anda babasının da yanında olduğunu anlatan Carrington, “Kız olacağını duyduğunda çok şaşırdı, çünkü iki oğlu var ve bir oğlu daha olacağını sanıyordu” şeklinde konuştu.

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BebekSağlıkHaber
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