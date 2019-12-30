Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Bedavaya 50 bin uçak bileti dağıtıyorlar

Japan havayolu şirketi Japan Airlines, Şubat 2020'den itibaren ülke için 50 bin gidiş-dönüş uçak biletini yabancı turistlere bedelsiz dağıtacak.

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:55
Bedavaya 50 bin uçak bileti dağıtıyorlar

2020’de başkent Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Ancak 1 Temmuz-30 Eylül arası geçerli olacak bu biletler, Japonya’nın daha az tercih edilen bölgeleri için geçerli olacak.

Bedava bilet kazanmak için yolcuların Japan Airlines’ın “Mileage Bank” programıyla yurtdışında kayıt yaptırmak zorunda… Ayrıca bedava bilet için başvuru yaptıktan sonra, birkaç gün öncesine kadar nereye gideceğini bilemeyeceksiniz.

CNN’in haberine göre; Japan Airlines, size uçuş için Tokyo, Haneda Havalimanı, Osaka’daki Itami ve Kansai havalimanları gibi dört lokal destinasyon sunuyor.

Japonya Turizm Ajansı iş birliği ile yapılan kampanya, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nı izlemek için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya’nın kırsal bölgelerini gezmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Son Güncelleme: 30.12.2019 14:57
Anahtar Kelimeler:
Japan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da yılbaşı için 100 bin güvenlik gücü önlemi
Fransa’da yılbaşı için 100 bin güvenlik gücü önlemi
Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti
Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti
Endonezya'da yanardağ patlaması
Endonezya'da yanardağ patlaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim