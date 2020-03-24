Bedeni virüse yenik düştü

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve tedavi gören 62 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yıldıray Faik, yaşamını yitirdi.

50 yıldır Londra’da yaşayan Yıldıray Faik’in ailesi, hastanın St. Bartholomew's Hospital’ da By-Pass ameliyatı olduğunu ancak, başarılı geçen ameliyattan 6 gün sonra ise kendisine hastanede Koronavirüs teşhisi konduğu bilgisini verdi.

Koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi süreci başlayan Yıldıray Faik, 24 saat içerisinde ağırlaşarak dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.