Bekaretini satacak!

İnternet dünyasında Nicole ismiyle tanınan genç manken, 16 yaşında bekaretinin 'çok kıymetli' olduğunu farkettiğini ve 18 yaşına geldiğinde açık artırmayla satmaya karar verdiğini belirtti.

İngiliz medyasına göre, Nicole, Cambridge'de eğitim görmek için İngiltere'ye taşınmayı planlıyor ancak okulunu finanse etmesi için paraya ihtiyacı olduğunu bildiriyor.

18 yaşındaki İtalyan öğrenci, tekliflerin 890 bin sterlinden başladığını, kazanacağı parayı İngiltere'deki eğitimi ve ailesine bir ev satın almak için kullanacağını söyledi.

Nicole, genç kızların kendilerini 3 milyon sterlinden fazla ücrete 'pazarladığı' sitelerin kendisine ilham verdiğini ve o yüzden bu yola koyulduğunu belirtti.

Nicole The Sun Online'a şunları söyledi: "İyi bir eğitim istedim, bu nedenle eğitimimi finanse etmek için internette çıkar yol aramaya başladım ve internette bekaretlerini 3,1 milyon sterline satışa çıkaran kızlara denk geldim. Dolayısıyla 18 yaşıma geldiğimde aynı şeyi yapmaya karar verdim."

Nicole, "Umarım eğitimimi finanse edecek, kızkardeşime, aileme yardım edebilecek ve aileme bir ev satın alabilecek kadar kazanabilirim" şeklinde devam etti.