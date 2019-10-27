Bekleyiş bitti, Trump resmen “Bağdadi öldü” dedi

ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde paylaştığı, “Büyük bir şey oldu” tweet’i ile ilgili beklenen basın toplantısını gerçekleştiriyor. Trump, 4 saat süren operasyonla ilgili olarak ilk kez konuştu. Trump, “Bağdadi öldü” derken terör örgütü elebaşının ağlayarak çığlıklar içinde öldüğünü duyurdu.

Trump, Bağdadi’nin üzerindeki intihar bombacısı yeleğiyle kendini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söylerken yapılan DNA testi ve sonuçlarında bundan tamamen emin olduklarını dile getirdi. IŞİD’in gelecekte yapacakları ile ilgili birçok belgeye ulaştıklarını söyleyen Trump operasyon sırasında hiçbir ABD askerinin yaralanmadığını söyledi.

Trump, “Ebubekir el-Bağdadi ile birlikte çok sayıda iş birlikçisi de öldürüldü. Bağdadi vahşiydi ve vahşi bir şekilde, kaçan bir korkak olarak öldü. Bir köpek gibi öldü artık kimseye zarar veremez. Şimdi artık dünya çok daha güvenli bir yer” dedi.

Trump, “Rusya’ya, Türkiye’ye, Suriye’ye ve Irak’a teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir görevdi” dedi.