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Belarus, Rusya ile Suriye'ye 200 asker gönderecek

Rus hükümetinin yayımladığı bir belgeye göre Belarus, ülkedeki Rus güçlerinin yanında hizmet etmek üzere Suriye'ye 200 kadar asker göndermeyi planlıyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 21:14
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Belarus, Rusya ile Suriye'ye 200 asker gönderecek
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanan, Rusya ve Belarus arasındaki taslak anlaşmaya göre, Belarus birlikleri savaş bölgelerinin dışındaki nüfusa "insani yardım" sağlamak için çalışacak.

İki ülke bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 3 Şubat'ta Belarus ile bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini söylemişti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Minsk'te bir araya gelen Şoygu, Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını düzenleyeceklerini bildirerek, bunun için Rusya'nın doğusundan Belarus'a askeri birlikler ile teçhizatın sevk edildiğini belirtmişti.

Lukaşenko da söz konusu tatbikatlarla Ukrayna ile sınırı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Durum gerginleştiriliyor. Cevap vermeye zorlanıyoruz." demişti.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Suriye'ye 30 Eylül 2015'ten itibaren askeri müdahalede bulunan Rus güçleri, rejim güçlerine destek oluyor.

Suriye'de binlerce askeri bulunan Rusya'nın desteğiyle rejim güçleri Suriye toprakları üzerinden hakimiyetini artırdı.

Rus güçlerinin halihazırda Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede üs ve askeri noktaları bulunuyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymis hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü var.

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