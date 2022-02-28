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Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı

Rusya'nın Donbass operasyonunun beşinci gününde heyetler Belarus'ta müzakere masasına oturdu. Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20’ye çıkardı. Ukrayna hava sahasının tamamı kontrol altına alındı. Rusya, sivillerin Kiev'den özgürce çıkabileceğini açıkladı. Ukrayna lideri, AB'ye 'derhal üyelik' çağrısı yaptı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:29
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Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı
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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması sonrası başlattığı operasyonda yeni haftaya girildi.

Başta AB olmak üzere Batılı taraflardan Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.

Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerinin bugün Belarus'taki görüşmesi başladı.

Ukrayna, heyette Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yer aldığı bilgisini verdi. Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer alıyor.

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