Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması sonrası başlattığı operasyonda yeni haftaya girildi.

Başta AB olmak üzere Batılı taraflardan Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.

Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerinin bugün Belarus'taki görüşmesi başladı.

Ukrayna, heyette Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yer aldığı bilgisini verdi. Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer alıyor.