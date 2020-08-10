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Belarus’taki izinsiz protestolarda yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından çıkan olaylarda yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:30
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Belarus’taki izinsiz protestolarda yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, ülke genelinde 33 yerleşim biriminde izinsiz gösteriler düzenlendiğini belirtti.

Çemodanova, “Ülke genelinde izinsiz gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Bunların yaklaşık 1000’i Minsk’te, 2 binden fazlası ise ülkenin diğer bölgelerinde gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çemodanova, protestoculara karşı silah kullanılmadığını belirterek, olaylarda ölen olmadığını kaydetti.

Öte yandan Belarus basınının Sa

Tikhanovskaya: Seçim sonucunu tanımıyorum

Adaylardan Svtelana Tikhanovskaya, gösterilerde polisin müdahalesi sonucunda yaralananlar olduğunu, ancak ölenler olduğuna dair herhangi bir bilginin henüz doğrulanmadığını bildirdi. Tikhanovskaya, “Umarım ölen yoktur çünkü bu sonun başlangıcı olacaktır.” dedi.

Kendilerinin barışçıl bir değişimden yana olduğunu söyleyen Tikhanovskaya, iktidarın zor kullanma yoluna başvurduğunu kaydetti. Tikhanovskaya, iktidarın yönetimi kendilerine barış yoluyla vermesini istedi.

Tikhanovskaya, kesin olmayan seçim sonuçlarını tanımadığını ifade ederek, sonuçlarla ilgili mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9 oy aldığını duyurmuştu.  

ğlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, gösterilerde 39 polisin ve 50’den fazla protestocunun yaralandığı kaydedildi.

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Belarus
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