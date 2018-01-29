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Belçika'da gardiyanlar greve gitti

Belçika genelindeki hapishanelerde gardiyanlar, personel eksikliğinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek için greve gitti

29 Ocak 2018 Pazartesi 23:02
Belçika'da gardiyanlar greve gitti
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Belçika genelindeki hapishanelerde gardiyanlar, personel eksikliğinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek için greve gitti.

Hristiyan işçi sendikası ACV ve sosyalist sendika ACOD'un çağrısı üzerine grev kararı alan gardiyanlar, ilk etapta günde 2 saat daha az mesai yapacak.      

Sendika temsilcilerinin çarşamba günü Belçika Adalet Bakanı Koen Geens ile düzenleyeceği toplantıdan sonuç alınamaması durumunda ise gardiyanların 24 saatlik greve gideceği açıklandı.      

ACOD'dan yapılan açıklamada, "Bu grev hapishane çalışanları arasındaki memnuniyetsizliği göstermeyi amaçlıyor. Hapishanelere yeterince personel atanmamasından kaynaklanan kronik personel eksikliği, hapishanelerin aşırı kalabalık oluşu ve terfi eksikliği temel sorunlar arasında yer alıyor." ifadelerine yer verildi.      

Benzer nedenlerle Mayıs 2016'da gardiyanların greve gitmesi sonucu Adalet Bakanı Geens, 7 binden fazla personel alımı yapılacağını açıklamıştı.      

Gardiyanların iki haftadan fazla devam eden grevi nedeniyle askerler cezaevlerinde görev yapmaya başlamıştı.

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