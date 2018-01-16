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Belçika'da patlama meydana gelen bina yıkıldı

Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı...

16 Ocak 2018 Salı 10:50
Belçika'da patlama meydana gelen bina yıkıldı
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Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Binanın yıkıldığı ve çevredeki en az üç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis, patlamanın gaz borularından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

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