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Belçika'da şarbon paniği

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı TheoFrancken'ın makamına şarbon olduğundan şüphelenilen, içinde beyaz bir toz olan zarf gönderildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:39
Belçika'da şarbon paniği
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Belçika Mülteci ve Göç Bakanı TheoFrancken'ın makamına şarbon olduğundan şüphelenilen, içinde beyaz bir toz olan zarf gönderildi.

VTM Nieuws gazetesinin haberine göre, hükümetin alarma geçtiği, Francken'ın ofisine gönderilen zarfta şarbon olduğu düşünülen beyaz bir toz ve bir adet merminin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle Belçika Başbakanı Charles Michel'in de Brüksel'de Lambermont Meydanı'nda bulunan ofisinden ayrıldığı kaydedildi.

Brüksel'deki Göç Bakanlığının bulunduğu binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

FRANCKEN'A KARŞI GÖSTERİ DÜZENLENMİŞTİ

Belçika'da binlerce gösterici, TheoFrancken'ın ülkedeki Sudanlı sığınmacılara yönelik politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenlemişti.

Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride Francken'ı istifaya davet eden sloganlar atılırken, "Sığınmacılara adalet", "Sığınmacılık suç değildir" yazılı pankart ve afişler de taşınmıştı.

Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Partisinden Mülteci ve Göç Bakanı Francken, Flamanya bölgesinde "en popüler" siyasi figür olarak ön plana çıksa da politikaları ve açıklamaları nedeniyle Belçika toplumunun büyük bir kesiminde eleştiri ve tepkiyle karşılanıyor.

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